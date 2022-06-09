Döviz ve altından yeni ekonomik adım GES'e ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "faizi düşürmeye devam edeceğiz" çıkışına yükselişle karşılık veren piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "Türkiye Ekonomi Modelini açıklayacağız" açıklaması sonrasında geri çekilmişti. Ancak kısa adı GES olan yeni ekonomik adım sonrası piyasalar yeniden ibreyi yukarı çevirdi. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı. Altın, dolar, Euro başta olmak üzere piyasalar alev alev yanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Bu iktidar faizi artırmayacak" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı hız kazandı.

Akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nden gelen "Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklaması ise piyasada hızlı bir geri çekilmeye yol açtı.

Ancak döviz ve emtia fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekonomi ve piyasalara yönelik yeni adımlar kapsamında, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedine tepkisi yine yükselişle oldu.

Yeni ekonomik adım GES nedir ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,19 TL'den başlayan Dolar 16,98 TL'ye kadar geriledikten sona yeniden 17,14 TL işlem görüyor.

Güne 18,59 TL'den başlayan Euro 18,21 TL'ye geriledikten sonra şu sıralarda 18,37 TL'den işlem görüyor.

Güne 21,74 TL'den başlayan Sterlin ise 21,39 TL'ye geriledikten sonra 21,63 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,11 lira, avronun satış fiyatı ise 18,38 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.854 dolardan başlayan Ons altın 1.847 Dolar'dan, 1.025 TL'den başlayan Gram altın 1.018 TL'den, 1.648 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.637 TL'den, 6.782 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.735 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Güne 12,23 TL'den başlayan Gümüş ise 12,01 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 177 dolar, Ethereum ise bin 792 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

ABD'den gelen stok verilerinin petrol piyasasında sıkılaşma sinyalleri vermesinin ardından petrol fiyatlarında güçlü seyir sürdü. Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi, ABD ham petrolü ise 122 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre ham petrol stokları mart başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan EIA, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 107,37 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam mayıs ayı raporunda 103,35 dolardı. Raporda, WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 102,47 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı mayıs ayında 98,20 dolar olarak tahmin edilmişti. Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 97,24 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 93,24 dolar olması bekleniyor.