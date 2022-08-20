Dövme Sanatı Deyince Akla Gelebilecek Her Soruya, Batuhan Öter ile Yanıt Bulduk

İnsanların yaşamı boyunca üzerinde taşıyacağı tasarımların usta ellerden çıkması çok önemlidir.

Ünlü dövme sanatçılarından biri olan Öten, dövme sanatının; bilgi, tecrübe ve özgüven neticesinde başarıyla sonuçlanabileceğini ifade ediyor. Dövmenin, birçok kişinin ilgisini çeken ancak, yaptırmak konusunda çekimser olmalarına ve akıllarında soru işareti olmasına neden olan bazı konular vardır. Öter, kendisine ilk kez gelen kişilerin en çok sorduğu sorular arasında; acı olup olmayacağı, ne kadar süreceği, dövmeden sıkılırsa nasıl kapatabileceği gibi sorular olduğunu söylüyor.

Dövme Yapımı Acı Verir Mi? Ne Kadar Sürer?

Ünlü dövme sanatçısı Öter, acı hissinin elbette korkutucu olduğunu ancak, uygulama bölgesine göre değişmekle birlikte kişiye göre de değişen bir durum olduğunu ifade ediyor. Öter, dövme yapımında acı hissini “İğne ile deri altına sadece 1 mm’lik mesafede yapılan uygulamada, kişiye yaşayacaklarını doğru aktarmak, acıya karşı daha az endişe duymalarını sağlıyor.” Diye ifade ediyor. Dövme yapımında net bir süre verilemeyeceğini de ifade eden Öter, genel olarak ufak bir dövme için bir saatlik randevu yeterliyken, büyük ve detaylı bir çalışma için 3 hatta daha fazla seansa ihtiyaç duyulabilir diyor. Küçük bir şekil ya da küçük bir kelebek dövmesi için 1 saat yeterlidir diyen dövme sanatçısı, büyük bir kabile dövmesi ya da detaylı renkli bir kol kaplama için 2 ya da 3 saatlerden oluşan, 3 ila 5 seanslık bir programa ihtiyaç duyulabileceğini ifade ediyor.

Dövme Vücut Üzerinde Her Bölgeye Yapılabilir mi? İstenmeyen Bir Dövme Nasıl Kapatılır?

Mitolojik görseller, doğa figürleri ve gerçekçi görseller içeren eşsiz tasarımlar yapan ünlü dövme sanatçısı Öter, dövmenin gözenek ve deri yapısının izin verdiği her yere uygulanabileceğini söylüyor. Avuç içleri, ayak altı ve dirsek gibi bölgeler daha sert ve kalın bir deri yapısına sahiptir. Bu sebeple de dövme için elverişli değildir. Ancak, bu alanda uygun bir tasarım ve titiz bir çalışma ile tatmin edici sonuçlar alınabileceğini belirten Öter, profesyonel bir dövmecinin kafa derisinden genital bölgeye kadar, vücudun her bölgesine dövme uygulayabileceğini söyledi.

Doğru bölge seçilmemesi ya da dövmeci tabir edilen kopyalama yöntemi ile çalışma yapan kişilere yaptırılan dövmelerden kurtulmak için de birçok insanın kendisine başvurduğunu belirten Öter, istenmeyen dövmelerden “Cover Up Dövme” yani üzerine yeni bir dövme yaparak kurtulabileceklerini söyledi. Dövmeyi tamamen sildirmek isteyenler için ise lazer seansları uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Her Dövmeyi Silmek Mümkün Mü?

Dövme silme işleminin oldukça meşakkatli bir işlem olduğunu söyleyen Öter, Lazer metodunda, lazer koyu renkleri algıladığı için ışını oraya iletir, renkli bölgelerin silinmesinde pek tatmin edici sonuçlar alınamayabilir dedi. Bu nedenle birçok kişinin istediği bir görüntüye kavuşması için kendisinden Cover Up dövme ile yenileme çalışması talep ettiğini belirtti.