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  3. Dr. Larin Kayataş, meslekten ''genel ahlak'' gerekçesiyle men edildi

Dr. Larin Kayataş, meslekten ''genel ahlak'' gerekçesiyle men edildi

Dr. Larin Kayataş, meslekten ''genel ahlak'' gerekçesiyle men edildi

Doktor Larin Kayataş, uğradığı mobbing, baskı ve disiplin soruşturmalarının ardından hekimlik görevine son verildiğini açıkladı.

Kayataş, “Sosyal medya paylaşımlarımın genel ahlaka uygun olmadığı, devlet memurunun hal ve hareketlerine yakışmadığı, bir genç kadın olarak ahlaklı olmam gerektiği söyleniyor. Halbuki özel hayatımda neler yapabileceğime kimse karışamaz!” dedi.

Larin Kayataş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kayataş, bir hastane personelinin kendisi hakkında “hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği” için CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikayette bulunduğunu söyledi. Sadece bu sebepten atandıktan bir ay sonra üç ay görevden uzaklaştırıldığını açıklayan Kayataş, 13 Eylül itibariyle memuriyetten men edildiğini ifade etti.

“8 MART’A NEDEN KATILDINIZ? TRANS KADIN MISINIZ?”

Kayataş, bu süreçte üç kez savunmaya çağrıldığını ve kendisine “8 Mart’a neden katıldınız?”, “Bu arada siz trans kadın mısınız?”, “Seçim gelince CHP’ye bas geç tweetinizle ne amaçlıyorsunuz?” sorularının yöneltildiğini belirtti. Kayataş, zorunlu görevi bitmediği için özel hastanelerde de çalışamadığını, sosyal ölüme mahkum edildiğini söyledi. Doktor Larin Kayataş, konuya ilişkin yasal süreç başlatacağını açıkladı.

Larin Kayataş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Etiketler Doktor Larin Kayataş Larin Kayataş Dr. Larin Kayataş
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