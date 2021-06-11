Dr. Murat Konakçı’ya Sorduk: Ağrısız Saç Ekiminin Bir Zararı Var Mı?

Günümüzde kozmetik amaçlı gerçekleştirilen pek çok cerrahi işlemde hastaların önemsediği yegane detay, acı ve ağrı hissetmeme şansı oluyor. Doğru anestezi yöntemleri ve anestezi ilaçlarının tutarlı olarak uygulanması ile saç ekiminde acısız işlem mümkün.

Günümüzde saç ekimi yaptırmak isteyenlerin yüzde 78’inin ağrısız prosedürlere daha sıcak baktıklarını biliyor muydunuz? Sizler için sıklıkla tercih edilen ağrısız saç ekimi işleminin detaylarını Dr. Murat Konakçı’ya sorduk ve ondan yanıtlar aldık. Eğer bu gelişmiş teknolojinin detaylarını merak ediyorsanız hemen incelemeye başlayabilirsiniz.

Saç Ekim İşlemlerinde Acıyı Sıfıra İndirmek Mümkün

Kafa derisindeki sızlama hissini azaltan, genellikle iyileşme sürecine psikolojik bakımdan olumlu katkı sunan saç ekim işlemlerinin en önemli özellikleri özel anestezi teknikleri ile gerçekleştiriliyor olması. Bizler kliniğimizde sedasyonlu saç ekimi tekniğini kullanarak hastalarımızın prosedür boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bilinçli, fakat acıyı hiçbir şekilde hissetmeyecek kadar da uyuşmuş olmasını sağlıyoruz. Bu sayede 6 ila 8 saat arasında sürebilen saç ekim işlemi hastanın konforunun maksimize edildiği bir zaman dilimi olarak deneyimleniyor.

Soft FUE ile Dolgun, Doğal ve Acısız

Soft bir sedasyon uygulayarak gerçekleştirdiğimiz saç ekimine kliniğimizde Zen Poliklinik Soft FUE saç ekimi adını veriyoruz. Bu işlemde kanallar açılmadan ve greftler toplanmadan önce işlem yapılacak alanların tümüne sedasyonlu anestezi uygulamaktayız. Soft FUE ile hastaya sağladığımız avantajları sıralamak gerekirse;

Hasta bu anestezi ilacının etkisindeyken bilincini tamamen yitirmez. Yani hastanın tuvalet ihtiyacını ya da diğer kişisel ihtiyaçlarını karşılaması, sorulara yanıt vermesi, işlemi takip etmesi mümkün olur. Dahası, hasta bilincini kaybetmediğinden işlem sonrasında klinikten çıkarak rahatlıkla evine dönebilir. Hastanın bilincini kaybetmemesi ekim sırasında sorularını sorabilmesi, endişelerini gidermesi ve ekim gerçekleştiren doktor ve ekiple iletişim kurabilmesi açısından oldukça değerlidir. Pek çok kişi ağrısız ekimi böyle bir bilinç düzeyi ile deneyimlemeyi tercih ediyor. Ayrıca, sedasyonlu anestezi ile saç ekim işlemi kişinin operasyon öncesinde yemek yemesini engellemez. Kişi rahatlıkla yemek yiyebilir ve anestezi yine de en iyi şekilde etkisini gösterecektir.

Peki, Neden FUE?

Bizler Zen Poliklinik’te saç ekimi ve saç tedavileri işlemlerini modern dünya teknolojilerini takip ederek gerçekleştiriyor ve bu teknolojileri en inovatif versiyonları ile değerli hastalarımıza uygulamaktan gurur duyuyoruz. FUE, başarısı ulusal ve uluslararası ölçekte kanıtlanmış yeni nesil, bilimsel, cerrahi bir prosedürdür. FUE ile yapılan ekimlerde değerli hastalarımıza yüzde 96 ile 99 arasında bir tutunma oranı sözü verme şansına sahibiz. Çünkü greftlerin doku kaybını minimum düzeye indiren ve her bir greftin -bir şerit halinde değil de- teker teker ekimini sağlayan bu yöntem, son derece başarılı sonuçlar sağlıyor.

FUE’nin inovatif versiyonları olduğunu da söylemek mümkün. Bizler ağrısız saç ekimini FUE’nin inovatif versiyonları olan DHI ya da Safir FUE için de gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımız gerçek safir madeninden elde edilmiş bıçakların ileri düzey teknolojisinden yararlanırken ya da medikal ultra yüksek kaliteli Choi İmplanter Kalem ile DHI prosedürüne girerken, yine acısız bir ekim deneyimliyor olacak.

Sedasyonlu Anestezi İşleminde Ekim Yapan Ekibin Önemi

Zen Polikliniği tercih eden değerli hastalarımıza her zaman aynı şeyi söylüyoruz: Anestezi yapan bireyden ekimi gerçekleştiren kişiye kadar sizinle ilgilenen herkesin alanında uzman olduğunu bilmek hakkınız. Hiçbir şekilde tıp eğitimi almamış personellerden oluşan kurumlarda anestezi yaptırmak bile son derece tehlikeliyken, doğrudan kafa derisi temasını gerektiren ekimi yaptırmak çok sayıda yan etki yaratabilir. Bu yüzden seçilen kurum / ekip de ağrısız saç ekimi deneyiminizi yakından etkileyecek.