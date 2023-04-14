Dr. Yunus Emre GENÇ Biyografisi

Dr. Yunus Emre GENÇ Üniversite yıllarında çeşitli STK ve uluslararası projelerde görev alan GENÇ, Marmara Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünü 2010 yılında tamamladı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde İşletme yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Dr. Öğr. Görevlisi GENÇ Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesinde görev yapmaktadır. İşletme alanında yayınlanmış iki kitap, altı makale ve dört bildirisi vardır. Ayrıca dört tane de kitap bölümü yazarlığı vardır. 2 adet COST projesinde araştırmacılık yapmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktadır. Almanca, fransızca ve ingilizce dillerini bilmektedir. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi işletme almanca bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. Amerika’da ve Avrupa’da birçok projeye katılmıştır. İngilizce, almanca ve türkçe uluslararası makaleler yazmıştır. Cumhuriyet Dönemi İşletmecilik Tarihi kitabında 1980-1994 dönemini işletmecilik açısından incelemiştir. Yüksek lisans tezi üniversiteli gençlerde sosyal medya davranışları kitabı olmuştur. 2022 yılının haziran ayında doktora tezini başarıyla savunmuştur ve doktor unvanını almıştır. Detay Yayıncılıktan Trabzon'a Arap Turist Çıkartması adıyla kitabı çıkmıştır. İlgililer kitabına ulaşabilir.