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  3. 05 Kasım 2018 07:55

Drift yapan sürücüye müthiş ceza

İstanbul Bağdat Caddesi'nde drif yaparak ilerleyen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesilerek, ehliyeti de 2 yıl süreyle iptal edildi.

Drift yapan sürücüye müthiş ceza
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Alınan bilgiye göre, cumartesi gecesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Bülent A.Y, polis kamerasına yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bülent A.Y'nin drift yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs, trafik ekiplerince durdurularak işlem yapıldı. 

Evrak kontrolü yapılan sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi.

Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü Bülent A.Y, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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