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  3. 03 Ağustos 2020 21:33

DSÖ, koronavirüsle mücadelede örnek ülkeyi açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsekarşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhov, Vietnam'ın koronavirüsle mücadelede örnek alınması gerektiğini açıkladı.

DSÖ, koronavirüsle mücadelede örnek ülkeyi açıkladı
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Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam’ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, “Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip” ifadesini kullandı.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam’ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19’a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK ÖLÜM
Vietnam’da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.

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