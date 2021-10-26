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DSÖ'den tüm dünyaya aşı çağrısı!

DSÖ'den tüm dünyaya aşı çağrısı!

DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği koronavirüs aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi açıklamalarda bulundu.

Üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Covid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulunan DSÖ, ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Covid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.

Etiketler aşı korona koronavirüs dsö
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