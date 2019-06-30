DSP'de flaş gelişme: Muammer Aydın istifa etti !

31 Mart seçimlerinde DSP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP'deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa etti.

Muammer Aydın istifa haberini Twitter hesabından duyurdu. Aydın, şu açıklamay yaptı: “DSP ‘deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Haziran 2013 itibariyle üyesi olmaktan onur duyduğum ve bu güne kadar ilke ve kararlarına uyarak görev yaptığım DSP’deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulundaki görevimden gelinen süreçte, Genel Başkan Önder Aksakal'ın genel olarak partide rahatsızlık yaratan olumsuz tutumu ve 23 Haziran seçimi sürecindeki parti tüzük ve ilkeleri ile başkanlar kurulunun ve parti meclisinin kararlarına aykırı, tamamen bireysel şahsi menfaate dayalı, parti kurumsal kimliğine ve bu güne kadarki partinin fiili ve teorik uygulamalarına, parti menfaatlerine , onursal genel başkanımız sayın Bülent Ecevit‘ in öğretisine ve demokratik sol kültüre , ülke menfaatlerine ve bu doğrultudaki siyaset anlayışıma ters , toplumda dsp'nin yanlış algılanmasına neden olan açıklamaları benim artık bu görevlerde kalmamam için yeterli sebep oluşturmuştur. Bu güne kadar DSP Çatısı altında tanıdığım ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum önceki Genel Başkanım Masum Türker'e, tüm Başkanlık Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarıma, bu İlkeleri yaşatan ve paylaşan tüm Demokratik Solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla.”