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  3. 21 Mart 2018 07:18

Dudak uçuklatan boşanmanın nedeni belli oldu

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu boşanma davasının perde arkası ortaya çıktı.

Dudak uçuklatan boşanmanın nedeni belli oldu
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Genç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç’in oğlu Murat Genç ile eşi Nazan Genç’in rekor boşanma protokolü dudak uçuklatmıştı. Genç çiftin boşanma nedeni de ortaya çıktı.

Mahkeme kararına geçen ve kesinleşen boşanmanın sonuçlarına ilişkin beş sayfalık protokole göre Murat Genç boşandığı eşine, “mal paylaşımından doğan hakların, maddi ve manevi tazminat karşılığı” olarak servet ödeyecek. Genç çiftin boşanma protokolü şöyleydi:

- 6 milyon 500 bin dolar (25 milyon lira)
- Eşi ve oğlunun hesabına 10 yılda 10 milyon pound (55 milyon lira)
- Eş ve oğula ayda 130 bin lira nafaka (Ayrıca çocuğun tüm masrafları)
- İstanbul, Ankara ve Ayvalık’ta birer ev
- Dikmen’de 35 gayrimenkul
- Jet ve yat istendiği zaman emre amade ( 15 gün önceden bildirmek koşuluyla, uçağın bakım, uçuş ekibi, her türlü yolculuk masrafı da Murat Genç tarafından ödenecek.)

BOŞANMANIN NEDENİ İHANET

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Murat Genç ile Nazan İlcan'ın boşanmasının nedeninin ihanet olduğunu yazdı. İddiaya göre Murat Genç, ailece görüştükleri, birlikte seyahatlere gittikleri, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Levent Karsak'ın eşi Pınar Güneş Karsak'a gönlünü kaptırmış. İhanet ortaya çıkınca önce Pınar Güneş kocasından boşanmak zorunda kalmış. Murat Genç de eşine bir servet ödeyerek evliliğini bitirmiş.

Böyle boşanma davası görülmedi !Böyle boşanma davası görülmedi !

 

Sabah

türkiye , boşanma , ihanet
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