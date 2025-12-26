Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) iş birliğinde, aile yapısının güçlendirilmesi, çalışma hayatında sosyal denge ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesi amacıyla 'Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum' başlıklı çalıştay düzenlendi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ile kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum' başlıklı çalıştayda, pazar günleri market zincirlerinin kapalı olması için ortak yol haritası belirleme konusu gündeme getirildi.

Çalıştayda konuşan Bendevi Palandöken, perakende sektörüne yıllarca emek verdiğini ve hakiki bakkal olduğunu dile getirerek, "Haftada bir gün tatil her seferinde arka planda kalıyor. Bu modeli dünyadan getireceğiz diyorlar. Esnaflığın bir kuralı yok" dedi.

Perakende sektörün yöneticiliğini yapan birisi olduğuna dikkat çeken Palandöken, "Sektörde kalanları muhafaza etmemiz lazım. Evinin anahtarını bıraktığın mahallede ki esnafa sahip çıkmamız lazım. Perakende yasası çıkarın, enflasyonu çözmek istiyorsak, sigorta primi indirimi ve teşvik verilsin ki işverenler istihdam edebilsin. Yoksa enflasyon düşmez. Vergi sisteminde kazandığının vergisini vermeyi beklemek için önce kazanmak lazım" diye konuştu.

"Aile aynı evde yaşayan bireylerin toplamı değil. Ebeveyn ve çocuklar arası ilişki, kuşaklar arası bağlardır. Yoksa sosyal dayanışmamız zayıflar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, çalışanın dinlenme hakkına ve işletme sürdürülebilirliği arasındaki dengeye dikkat çekerek, "2025 aile yılı vizyonumuz somut başlıklardan biri. Aile aynı evde yaşayan bireylerin toplamı değil. Ebeveyn ve çocuklar arası ilişki, kuşaklar arası bağlardır. Yoksa sosyal dayanışmamız zayıflar. Düzenli dinlenme sadece bireysel refahı arttırmaz aynı zamanda, aile yaşamının bir gereği olan ortak yaşam ihtiyacıdır. Perakende sektörü yarısından fazlası kadınlardan oluşur. Biz meseleyi bir tarafın lehine bir tarafın aleyhine indirgemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Esnafı korurken tüketiciyi de denge, istihdam, rekabet çerçevesinde mümkün kılmak için aileyi güçlendiren her politikada ise sosyal dengeyi birlikte kurmalıdır" diyen Tarıkdaroğlu şöyle devam etti: "Aile Yılı Vizyonu kapsamında iş - yaşam uyumunu kalıcı hale getirmek yer alıyor. Sosyal politikayı toplumsal dayanışmanın temel taşı görüyoruz".

Son olarak hizmet, destek, koruma ekseninde aile politikaları yürüttüklerini dile getiren Tarıkdaroğlu, "2025 Aile yılında bu politikaları sahaya indireceğiz. Aile yılını bir yıla sığdırmayacağız. Önümüzdeki on yılı 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettik. Sizler olarak ülkemiz açısından bir değersiniz. Türkiye'nin dört bir yanından tırnakları ile kazıyarak gelen , bir sürü insan istihdam eden sizleri bir araya getiren ve çalıştayı düzenleyen heyete, katkı sağlayan paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsan ve aileyi, toplumsal huzuru içeren her çalışma içinde olacağız. Çalıştay sektör ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirsin"

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Perakende Yasasının Meclis'te beklediğini hatırlatarak, "Bir an önce çıkması önemli. Bu ülkede tüccar kadar esnaf var. Esnaf kayıt dışıdır. Bunları yakın zamanda çözeceğiz. Çalıştayda aile, istihdam , ekonomiye çok boyutlu etki ele alınacak. Aile yılı vizyonumuz güçlü Türkiye, güçlü aile yapısı sadece politikalarla değil çalışma hayatı ile de sürdürülebilir hal alıyor. Çünkü stratejik sektör olan perakende de satış, lojistik olarak genç ve kadın istihdamı öne çıkıyor. İnsan ve aileyi, toplumsal huzuru içeren her çalışma içinde olacağız" açıklamasında bulundu.

"Sektörel talep değil, toplumsal sorumluluktur"

TPF Başkanı Ömer Düzgün perakende sektörünün Türkiye istihdam alanlarının başında gelmekte olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Kadın istihdamın da pay perakende sektöründe yüzde 60'lardadır. Bu yüzden çalışma düzeni aile hayatını etkilemektedir. Perakende güçlü bir aile meselesidir. Büyük bir bölümü annedir. Pazar günü çoğu zaman çocukların evde olduğu tek gündür. Pazar günü insani bir ihtiyaç olarak değerlendirilmeli. Aile yaşamını planlamayan bir iş, işçi, çalışan bulunmamaktadır. Bu yüzden perakende sektörü ciddi nitelikli personel sıkıntısı çekmektedir. Pazar tatili işine motive dönülmesini sağlar. Çalıştığı kuruma aidiyet oluşur" diye konuştu.

Aile On Yılı Vizyonun en önemli referans noktası olduğuna değinen Düzgün, "Güçlü ekonomi rakamlarla değil aile ve çocuk ile mümkün, pazar günü takvim de bir gün değil . Çocuğunun evde misin diye sorduğu bir gündür. Bu çalıştaydan çıkacak her fikir bugünü değil, yarını da çeşitlendirecek. Ortak akla her zamankinden çok ihtiyacımız var".

"Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yok"

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Düzgün, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirtti. Düzgün, sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını kaydetti. Güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğuna işaret eden Düzgün, "Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir" dedi.

'Ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır'

ATO Başkanı Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti. Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkat çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir; sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır" diye konuştu.

