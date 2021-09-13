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Düğün eğlencesiymiş! Pompalı tüfekle ateş açtılar

Antalya’da düğün sonrasında düğün konvoyundan bir grup, pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.

Antalya’da düğün sonrasında ‘eğlence’ adı altında yapılanlar ‘pes’ dedirtti. Düğün konvoyundaki bir grup, araçlarla hem drift attı hem de tabancayla havaya ateş açtı. Üstelik bununla da yetinmeyip apartmanların arasında pompalı tüfek de kullandılar.

Etiketler düğün eğlence ateş
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