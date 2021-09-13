Düğün eğlencesiymiş! Pompalı tüfekle ateş açtılar
Antalya’da düğün sonrasında düğün konvoyundan bir grup, pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.
Antalya’da düğün sonrasında ‘eğlence’ adı altında yapılanlar ‘pes’ dedirtti. Düğün konvoyundaki bir grup, araçlarla hem drift attı hem de tabancayla havaya ateş açtı. Üstelik bununla da yetinmeyip apartmanların arasında pompalı tüfek de kullandılar.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol