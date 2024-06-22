Düğün magandaları trafiği felç etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu şehirlerarası yolun trafiğini araçlarla kesti. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen duyarsız sürücüler yolu trafiğini kesmeye devam ederken, yolda araç kuyruğu oluştu. Bir süre daha trafiği kapatan sürücüler, polis geleceği korkusuyla yolu açarak bölgeden hızlıca uzaklaştı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol