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Düğün salonu savaş alanına döndü!

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İstanbul Pendik'te bir düğün salonunda çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

Pendik'te bir düğün eğlencesi hastanede sonlandı. Küçük çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Neredeyse tüm salonun birbirine girdiği kavgada, 9 kişi yaralandı.

Olay, Pendik’te bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre düğün yapılan salonda bulunan küçük çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca ortalık kızıştı. Tarafların birbirlerine saldırmasıyla düğün salonu birbirine girdi. Düğün salonunda başlayan kavga düğün salonunun dışına da taştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kimisi elinden, kimisi vücudundan, kimisi kafasından aldığı darbelerle toplamda 9 kişi yaralandı.

 Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Hafif yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılırken bazı yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

 Düğün salonu içerisinde ve salonun girişinde yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler düğün salon kavga
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