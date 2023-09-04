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Düğün yemeği 70 kişiyi hastanelik etti

Düğün yemeği 70 kişiyi hastanelik etti
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğüm yemeğinden yiyen 70 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen bir düğünde, nohutlu pilav ve tavuk yiyen davetlilerde ishal ve kusma şikayetleri başladı. 70 davetli, farklı zamanlarda Devrek Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İnceleme başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğün yemeğinden numune aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler zonguldak düğün yemeği zehirlenme
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