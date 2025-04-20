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Düğünde annesinin kucağında sigara içen çocuk kamerada

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Eskişehir'de bir sokak düğününde 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği anlar kameraya yansıdı. Çocuğun annesi gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’ndeki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında ‘sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir sokak düğününde 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği anlar kameraya yansıdı. Çocuğun annesi gözaltına alındı.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Çocuğun annesi S.B., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan anne S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 3 yaşındaki erkek çocuğunun ailesinin inceleme altına alınmasına karar verdi. Çocuğun devlet korumasına alınıp, alınmayacağının inceleme raporu sonrası netlik kazacağı belirtildi.

‘AİLE İÇİNDE SİGARA KULLANAN İNSANLAR DEĞİLİZ’

Öte yandan, 3 yaşındaki erkek çocuğun babası Ö.B. ise kendilerinin de sigara kullanmadığını söyledi. Çocuğunu düğünden nasıl elinde sigara olduğunu bilmediklerini ifade eden Özcan B., “Ben bu zamana kadar daha bu yaşın sahibiyim ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orda misafirler alkol içiyordu ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış. Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına dedim ki ‘Bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik’. 3 tane çocuğum var, 1 tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha 4 yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içerde ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu” dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Etiketler eskişehir sokak düğünü sigara
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