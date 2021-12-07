Düğünde takı yerine 'pompalı tüfek' takmıştı: Pişman değilim

İstanbul Beylikdüzü'nde bir düğünde takı olarak pompalı tüfek takan kişi ve damat gözaltına alınırken, damada pompalı tüfek takan kişi, ''Şaka olsun diye yaptık. Bizim geleneklerimizde de var. Pişman değilim" sözleriyle kendini savundu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerindeki düğün salonunda takı olarak pompalı tüfek takılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerdeki damat İ.M. ve tüfeği takan O.İ.D.'yi gözaltına aldı.

Polis, bu kişilere 944'er lira cezai işlem uygularken tüfeğe el koydu.

Ayrıca, salgın tedbirlerine uymayan salonun sahibine 3 bin 469 para cezası kesildi ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı.

''ŞAKA OLSUN DİYE YAPTIK, PİŞMAN DEĞİLİM''

Serbest bırakılan damada pompalı tüfek takan kişi, şöyle konuştu:

"Düğün salonuna gittik, arkadaşımıza pompalı tüfeği hediye ettik. Şaka olsun diye yaptık. Bizim geleneklerimizde de var. Takı yerine hediye olarak takalım dedik. Bizim gelenekler bu şekilde.

Damat da bir şey demedi. Teşekkür etti. Pişman değilim. Pişmanlık duymuyorum. Ceza kesildi. Tüfeğe el konuldu. Bu olayın bu kadar konuşulmasını beklemiyorduk. Bu kadar olmasını beklemiyorduk.''