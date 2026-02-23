Düğününde takı takmayan akrabasını icraya verdi; çeyrek altını geri aldı!

Kayseri'de akrabasının düğününde çeyrek altın takan bir vatandaş, aynı kişi kendi düğününde çeyrek altın getirmeyince icra takibi başlatarak altını geri aldı.

Kayseri'de bir vatandaş, akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının kendi düğününde iade edilmemesi üzerine yargıya başvurdu. Altının "hediye" değil, "karşılıklılık esasına dayalı hibe" olduğunu savunan davacı, icra takibi başlattı. İtiraz süresini kaçıran akraba ise borcu ödemek zorunda kaldı.

Kayseri’de yaşanan olayda, ismi açıklanmayan bir vatandaş, geçmişte bir akrabasının düğününe katılarak çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğünü gerçekleştiğinde aynı akrabadan karşılık gelmediğini gören vatandaş, durumu kişisel bir kırgınlığın ötesine taşıyarak Kayseri Genel İcra Dairesi'nin kapısını çaldı.

Mağdur olduğunu belirten davacı, düğünlerde takılan altınların sadece tek taraflı bir hediye olmadığını, aksine "karşılıklılık esasına dayalı bir hibe" niteliği taşıdığını iddia ederek, güncel piyasa değeri üzerinden geri ödenmesini talep etti.

İtiraz edilmeyince altını geri aldı

NTV'nin haberine göre, hukuki süreçte dikkat çeken en önemli ayrıntı ise karşı tarafın kararı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşmiş oldu. Yani duruma tepkisi kaldı. Bu karar sonucunda, alacak kesinleşti, icra dairesi, altının bedelini borçludan tahsil ederek hak sahibine ödedi.

Hukukçular ikiye bölündü

Uzmanlar, düğünlerde takılan takıların hukuki niteliği konusunda iki farklı görüşe sahip. Bazı hukukçular, takının bir hediye olduğunu ve geri istenemeyeceğini savunuyor. Diğer bir görüşe göre ise takılar, “iade edilmek üzere” verilen birer sosyal borç niteliği taşıyor. Ancak bu olayda icra takibine itiraz edilmemesi, altının iadesine neden oldu. Bu girişimde, icra takibinin başarıyla sonuçlanmasının temel nedeni, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi olarak görülüyor. Eğer itiraz edilseydi, konu sulh hukuk mahkemesine taşınacak ve “takının hibe mi yoksa borç mu olduğu” tartışılacaktı, mahkeme karar verecekti.

