CHP İstanbul Kongresi'nde gergin anlar !
CHP İstanbul Kongresi'nde gergin anlar !
Mardin'de kuş gribi ! Ekipler harekete geçti...
Mardin'de kuş gribi ! Ekipler harekete geçti...
14 saatten 3.5 saate düşecek... Bakan tarih verdi
14 saatten 3.5 saate düşecek... Bakan tarih verdi
Bozdağ'dan AYM'nin kararı hakkında yeni açıklama
Bozdağ'dan AYM'nin kararı hakkında yeni açıklama
Askeri gemide yangın: 11 asker hastaneye kaldırıldı
Askeri gemide yangın: 11 asker hastaneye kaldırıldı
MHP'den ''Kürt seçmen'' tepkisi: ''HDP bile...''
MHP'den ''Kürt seçmen'' tepkisi: ''HDP bile...''
Bir zamanlar en ünlü cezaeviydi... Şimdi eser yok !
Bir zamanlar en ünlü cezaeviydi... Şimdi eser yok !
YÖK açıkladı ! Yardımcı doçentliğin yerine o geliyor
YÖK açıkladı ! Yardımcı doçentliğin yerine o geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Ocak 2018 17:52

Dükkanda ne varsa yıkıp döktüler !

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için H&M mağazalarını yıkıp döktüler

Dükkanda ne varsa yıkıp döktüler !
A+ A-

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, H&M mağazalarının altını üstüne getirdi.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı. Göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.

Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

Sputnik'in aktardığı habere göre aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

H&M ile ticari işbirliği yapa The Weeknd adlı grup da firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

ırkçı , h m , mağaza , güney afrika , reklam
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM