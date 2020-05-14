Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu taştı!

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte önceki gün yapılan corona virüs testlerde vakaya rastlanmadığını duyurdu. Yeni vaka görülmeyen kentte bugün ise sokaklarda yoğunluk olduğu gözlemlendi. Bazı vatandaşların maskeleriyle dışarı çıktığı görülürken, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Köprübaşı Meydanı ile Süleyman Felek Caddesi’nde kabalıklar oluştu.

‘15 DAKİKA ÖNCE BURADA KİMSE YOKTU’

Sokağa çıkan vatandaşlardan Recep Çakar, “Ben 15 dakika önce caddede yürüyordum. Burada kimse yoktu. Şimdi burası biraz kalabalık oldu. Sosyal mesafe kuralına herkes dikkat etmeli” dedi.



‘SOKAĞA ÇIKMAMAMIZ LAZIM’

Recai Öziş de acil işler dışında sokağa çıkılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, “Vatandaş da kendine göre haklı ama aslında yanlış, çıkmamamız lazım. Çok acil bir işimiz olmadığı sürece sokağa çıkmamızı doğru bulmuyorum. Fakat biz halk olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Sıkıntıya gelemediğimiz için kendimizi sokağa atıyoruz” diye konuştu.

‘KURALLARA DİKKAT EDERLERSE PROBLEM OLMAZ’

Ahmet Yılmaz’da, insanların dikkat ettiği sürece dışarı çıkmalarının bir problem oluşturmayacağını kaydederek, “Vatandaşlar sokağa çıksa da mesafe kuralına dikkat ederlerse bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah bundan dolayı kötü bir sonuç çıkmaz. Şu an baktığımda birçok insan maskeli. Arada tek tük maskesiz olanlar var. Baktığımda da kurallara uyuyorlar diye görüyorum” ifadelerinde bulundu.

Aşkın ise, “Burada biz birbirimizle mesafeyi korursak daha iyi olur. İnsanları fazla da evde sıkmayla pek iyi olacağını zannetmiyorum. Ara ara böyle dışarı çıkıp da iç içe girmeden, kendimizi koruyarak gezmekte fayda vardır” şeklinde konuştu.