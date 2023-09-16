Dünya basınıı bunu konuşuyor: ''Putin hasta mı?''

Alman yayın organları tarafından Kim Jong-un ile Putin'in görüşmesinde bir detaya dikkat çekildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Vladivostok şehrinde görüştü.

Tüm dünyanın dikkati, Ukrayna savaşının devam ettiği dönemde gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle Rusya'ya çevrildi.

Putin ve Kim, görüşmenin yapılacağı salona geçti. Kendileri için hazırlanan koltuğa oturarak karşılıklı mesajlar verdiler.

ALMANYA, PUTİN'İN SALLANAN AYAĞINI KONUŞUYOR

Kameralara yansıyan anlarda, Putin'in sol ayağını zaman zaman hareket ettirdiği görüldü.

O anlara odaklanan Alman basını, Rus liderin hasta olabileceğine dair yorumlarda bulundu.

ÖNCE GİZEM DEDİLER, SONRA HASTA

Bild'in haberinde, "Putin'in ayağıyla ilgili gizem...", "Putin'in ayağını kıpırdatması sinirlilik mi yoksa hastalık hali mi?" gibi ifadeler kullanıldı.

Yine Alman basınından T-Online internet sitesi de Putin ve Kim görüşmesindeki detayın "ortalığı karıştırdığını" savundu.

HASTALIK SEÇENEKLERİNİ SIRALADILAR

Rusya Devlet Başkanı'nın sağlığıyla ilgili sürekli söylentilerin varlığına işaret eden yayın organı, şöyle dedi:

Putin'in davranışı, geçen yıl Paskalya ayininde zaten göze çarpmıştı. Medya, onun zayıf göründüğünü söyledi.

Uzun mesafe tanıları arasında kanserin yanı sıra sıklıkla Parkinson hastalığı da yer alıyor.

Kremlin, Rus lider hakkındaki bu söylentileri yalanlıyor ve onun sağlığının mükemmel olduğunu vurguluyor.

"DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ"

Görüntülerde ayağını sallayan Vladimir Putin'in hareketinin "dedikoduları alevlendirdiği" kaydedildi.

70 yaşındaki Putin'in sağlığıyla ilgili daha önce İngiliz basınında birçok haber yer almış, Rus liderin sağlığının bozulduğu iddia edilmişti.