Dünya bunu konuşuyor: Herkes maske kullanmalı mı?

Avusturya’da hükümet marketlere maskesiz girmeyi yasakladı, orta vadede de sokakta herkesin maske takmasının hedeflendiğini açıkladı. Ancak Alman Deutsche Welle’nin haberine göre uzmanlar, hastanelerde sıkıntısı yaşanmaması için tıbbi amaçlara yönelik maskelerin satın alınmaması uyarısı yaptı.

HASTALAR KULLANMALI

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı Christian Drosten, sadece hastaların maske takması gerektiğini, öksürürken veya aksırırken damlacıkların etrafa saçıldığını, eğer koruyucu maske takılırsa, daha büyük damlacıkların yayılmasının engelleneceğini söyledi. Drosten, sağlıklı insanları maskenin korumadığını da ekledi.

KORUDUĞUNA KANIT YOK

ABD merkezli bilim sitesi Live Science’a konuşan Vanderbilt Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Dr. William Schaffner da sıradan ameliyat maskelerinin koronavirüse karşı koruma sağladığı konusunda bir kanıt olmadığını vurguladı. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü de virüsten korunma için eldiven veya maske takma gibi önerilerde bulunmuyor.

REÇETEYE BAĞLANABİLİR

Hürriyet'ten Ece Çelik'e konuşan uzmanlar ise gereksiz maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Esin Şenol (Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları): “Maske kullanımı kişiyi hastalıklardan korumaz, hasta kişinin diğer insanları koruması için gereklidir. Maskeler doğru kullanılmaz ve doğru atılmazsa kullanan kişide ve halk sağlığı açısından daha büyük risk oluşturur. Sokaklarda kullanılıp atılmış maskeler görmeye başladık, bunlar toplum açısından büyük tehlike. Maskeyi çıkartıp bir yere koyup tekrar takmak doğru değil, sokaklara atmak doğru değil. Maske kullanımının belki belli bölgelerde, hastalığın kümeleştiği noktalarda daha yoğun kullanılması tavsiye edilebilir, belki reçeteyle alınması sağlanabilir. Hekim ya da sağlıkçı tavsiyesi ile kullanılması çok daha doğru olur.”

SOKAKTA TAKMAYIN

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül: “Maske kullanımı hasta ile temas açısından koruyucu, ancak sokakta, markete giderken kullanılacak bir şey değil. N95 adlı yüksek koruyuculuğa sahip maskeleri insanlar sokakta takıyor. Tüm ülkeler için kaynakları zorlayan bir pandemi durumuyla karşı karşıyayız. Maskeleri bu kadar gereksiz yere kullanmamalıyız. Örneğin ben hastanede her an maske takmıyorum, hastaneye gidip gelirken de kullanmıyorum çünkü bir faydasının olmadığını biliyorum. Hastaya ya da hastalık şüphesi olan bir kişiye yakın olunacağı zaman kullanıyorum.”