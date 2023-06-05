Dünya Çevre Günü’nde Sapanca Gölü temizlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Sapanca Gölü ve çevresinde temizlik yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde örnek bir etkinlik düzenledi. Doğa dostu, çevreye duyarlı ve yeşili koruyan projeleriyle bilinen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları “Yarının Sakarya’sı için El Ele” programında buluşturdu.

GENİŞ ÇAPLI TEMİZLİK YAPILDI

Büyükşehirin tüm birimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü havzasında ve çevresinde geniş çaplı bir temizlik yaptı. Dalgıçların gölün içinde yaptığı temizlikte sudan araç lastiği, plastik malzemeler, cam ürünleri ve tıbbi atık malzemeler çıktı. Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağı olan göle atılan bu atıklar, çevreye karşı duyulan hassasiyetin artması gerektiği gerçeğini gözler önüne serdi. Ayrıca göl çevresinde de öğrenciler ve STK’lar tarafından geniş çaplı temizlik yapıldı. Piknik yapmak veya gezi için gelenlerin bölgeye attığı atıklar ve çöpler torbalara dolduruldu.

"ÇEVREMİZE HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Çevreyi tek kelimeyle özetlersek çevre bilinci demek gelecek demek, çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkmıyorsak, çevreye gerekli ihtimamı göstermiyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir. Tam tersi olursa gelecek yok demektir. Neye benzer; ‘harakiri’ insanın kendi kendini yok etmesi, çevreyle yok etmesi gibidir. Eğer çevre yok ediyorsa, kendini yok etmeye başlamış demektir. Onun için çevremize her geçen gün daha çok sahip çıkmamız gerektiğini yaşayarak görmekteyiz. O münasebetle bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen Sapanca Gölü Çevreye Duyarlılık etkinliği vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.