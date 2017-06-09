Dünya keşfiniz daha konforlu

Ucuracak.com, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden TURSAB A sınıfı seyahat acentesi olan Prae Tourism tarafından kuruldu. Anında rezervasyon ve kapsamlı seçenekler ile müşterine kaliteli en uygun uçak bileti sunan site, dinamik ve tecrübeli personeliyle dünya seyahat pazarındaki yolculuğuna başladı.

Prae Tourism güvenilirliği ve kaliteli hizmetleri ile tanınan bir marka olarak piyasadaki konumunu güçlendirdikten sonra üstün teknoloji ve 24 saat sürekli müşteri desteği ile birlikte en iyi fiyatlı ürün ve hizmetleri sunmayı amaçlayan ucuracak.com portalını yarattı. Bu portal ile ucuz uçak bileti operasyonlarını başlatarak başarı yelpazesini genişletti.

Kullanışı Kolay

Ucuracak.com'un taahhüdü ve müşteri odaklılığı; teknolojinin güvenilir, verimli ve ön planda kalması, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve isteklerini daha iyi anlamasını ve bu ihtiyaçlara göre tutarlı bir hizmet sunmasını sağlar.

Ucuracak.com, mobil ve masaüstü imkânları aracılığıyla kullanıcılara en sağlıklı seyahat deneyimini sunma sözü vererek her gün, gece gündüz, tatil-bayram günü demeden uçak bilet sorgulama sistemini size sunuyor. En geniş hava yolları seçeneklerine sahip, sezgisel son teknoloji yazılımları kullanan sistemimiz ile siz müşterilerimizi yaptığımız her şeyin merkezinde tutuyoruz.

Uçuş arama konsolundan; Nereden, Nereye, Seyahat Tarihi, Tek Yön & Gidiş Dönüş, Aktarma durumu, Uçuş sınıfı ve Yolcu sayısını seçerek kolaylıkla elde edeceğiniz rezervasyon ve biletlerinizi ilave aracılar olmadan satın alabilirsiniz. Bu sayede işlemlerinizi saniyeler içerisinde gerçekleştirip, en ucuz uçak biletinizi diğer yolcu adaylarından önce alabilirsiniz.

Müşteri Odaklı Sistem

Bilet satın alma ve rezervasyonlarınızdaki tüm iptal, değişiklik, iade ve içinden çıkamadığınız soru ve sorunlarınıza cevap verebilmek için alanında uzman, tecrübeli ekibimiz ile size bir telefon kadar yakınız.

Ucuracak.com, üstün müşteri hizmetleri ile seyahat planlayan müşterilerimize 7 gün 24 saat hizmet veren yardım hattı aracılığıyla müşteri memnuniyetini sağlamaktan büyük gurur duymaktadır. En uygun uçak bileti garantisi ile en düşük fiyatlardan biletinizi sunuyoruz. Avantajlı teklifler, sadık müşteriler için özel fırsatlar, uçuş durumunuz ve ücret indirimleriniz için ucuracak.com ’u takip etmeye devam edin.

Ödeme Kolaylığı

Ucuracak.com aracılığı ile satın aldığınız en uygun uçak bileti ödemesi yaparken kredi kartınıza özel taksitli ödeme seçeneğini tercih edebilirsiniz. Biletinizi erken rezervasyon yaptırarak ve ödemelerinizi 6 farklı kredi kartı çeşidi ve 9 aya kadar vade seçeneği ile çok rahat bir şekilde maliyet planlamanızı yapabilirsiniz. Böylece erkenden uçak bileti sorgulama yaparak hem en ucuz uçak bileti satın alabilir hem de bu ucuz online bilet bedelini taksitli ödeyebilirsiniz.

Uçuran Puanlar İle Uçun

Üye olarak başarıyla satın aldığınız her online bilet size puan getiriyor. Birkaç tıkla Ucuracak.com üzerinden gerçekleştirdiğiniz bütün bilet satın alma işlemlerinizde üyelik seviyenize göre %60'lara kadar “uçuran puan” hediye kazanırsınız. Kazandığınız puanları herhangi bir sınırlama olmaksızın istediğiniz uçuşta kullanabilirsiniz.

Ucuracak.com üyeleri online bilet rezervasyonu yapabilir bunu kredi kartıyla veya puanla ödeyebilirler. Rezervasyonunuzu yaparken, biletler için kaç puan ve ne kadar para ödemek istediğinize karar verebilirsiniz.

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Tüm hava yolları ve planını yaptığınız ülke ve şehirler hakkında sitemizi ziyaret edebilir ve sizin için ne yapabileceğimiz konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ucuracak.com üyesi olarak uçtuğunuzda daha fazla avantaj elde edersiniz. Sadık bir müşteri olarak yakında yapacağınız gezi deneyiminizi daha rahat ve daha pürüzsüz hale getirecek avantajlara erişeceksiniz. Ne için bekliyorsun? Site bir tık ötede !