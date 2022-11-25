Dünya Kupası'nda İran taraftarı, stadın dışında Cuma namazı kıldı

Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Galler'in karşı karşıya geldiği maç öncesi stadın dışında Cuma namazı kıldı.

Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Galler karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesi İran taraftarı Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kıldı.

Galler - İran karşılaşması öncesi Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kılan taraftarlar güzel görüntüler oluşturdu. Çoğunluğunu İranlı futbolseverlerin oluşturduğu namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilerde yer aldı.