  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dünya Kupası'nda İran taraftarı, stadın dışında Cuma namazı kıldı

Dünya Kupası'nda İran taraftarı, stadın dışında Cuma namazı kıldı

Dünya Kupası'nda İran taraftarı, stadın dışında Cuma namazı kıldı
Güncelleme:

Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Galler'in karşı karşıya geldiği maç öncesi stadın dışında Cuma namazı kıldı.

Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Galler karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesi İran taraftarı Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kıldı.

Galler - İran karşılaşması öncesi Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kılan taraftarlar güzel görüntüler oluşturdu. Çoğunluğunu İranlı futbolseverlerin oluşturduğu namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilerde yer aldı.

 

Etiketler dünya kupası iran taraftar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya'nın Şahraman'daki çırılçıplak sahneleri olay oldu
İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı!
İslam Memiş'ten altın fiyatları için sürpriz tahmin
Dikkat çeken kulis: ''Mansur Yavaş Akşener'in teklifini kabul etmedi''
Öğretmenler gününde bir öğretmene Türkiye'yi utandıracak hediye
Ankara kulisleri karıştı: 2023 seçimleri için ''Nisan'' sürprizi!
İstanbul'un bina yaşı haritası çıkarıldı: İşte en riskli ilçeler
AK Parti'de deprem! Bu vekillerin hepsinin üstü çizildi
Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Daha dur, bunlar iyi günleriniz''
TOGG CEO'su Karakaş'tan ucuz Togg ve ön sipariş açıklaması