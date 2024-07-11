Dünya Mimarlık Festivali adayları açıklandı
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Dünya Mimarlık Festivali'nin farklı ülkelerden enerji, ulaşım ve bilim gibi kategorileri kapsayan projelerin yer aldığı aday listesi açıklandı.
Dünya Mimarlık Festivali'nin 2024 kısa listesi açıklandı. Farklı ülkelerden enerji, ulaşım ve bilim gibi kategorileri kapsayan projelerin yer aldığı aday listesinde Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali de yer aldı.
Bu yılın finalistleri arasında Zaha Hadid Architects, WOHA, Renzo Piano Building Workshop, MVRDV, Tadao Ando Architect & Associates, Kohn Pederson Fox ve Nikken Sekkei gibi dünyanın önde gelen mimarları yer alırken, sahnede büyük isimlerle yarışan birçok yeni mimar da bulunuyor.
Tamamlanmış Binalar: Üretim enerjisi ve lojistik kategorisinde Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da yer alan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali de yer aldı. Bilgin Architects tarafından yapılan proje 3 Eylül 2023'te tamamlandı. Bölgede kurulan santral Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olma kapasitesine sahip 1.350 MWp güneş enerjisi gücüne sahip. Santralin işletimi Merkezi Kontrol Binası üzerinden yönetiliyor. Binanın temel işlevlerinden biri, tesisin kontrolü için teknolojik bir altyapı sağlamasından geliyor. Bölgedeki 3,2 milyon güneş paneline bağlı bu kontrol binası, mevcut güneş panellerinden 40 metre uzakta ve aynı yönde, panellere gölge düşürmeyecek bir alanda konumlanıyor.
Tamamlanmış Binalar: Üretim enerjisi ve lojistik kategorisinde yer alan tüm adaylar şöyle:
Ahluwalia and Associates, Bottling Plant, Dinanagar, Punjab, Hindistan
Architects 49, Waste Management Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Tayland
Bilgin Architects, Kalyon Karapınar 1.350 MWp SPP – Central Control Building, Konya, Türkiye
Design Work Group, Greenlab Diamonds, Surat, Hindistan
HDR, Merlot 3, Sydney, Avustralya
Kivinen Rusanen Architects, Vuosaari Bioenergy Heating Plant, Helsinki, Finlandiya
LIN architecture, Concrete Pavilion-pumping station, Yunnan, Eryuan, Çin
Naval Public Works Department, Foundry, Royal Thai Naval Dockyard, Samutprakarn, Tayland
Olgoo, Teska Innovation Center, Karaj, İran
van Bergen Kolpa Architects, Vertical Farm Beijing, Çin
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