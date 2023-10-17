Dünya Yıldızlarının Davet ve Düğün Tasarımcıları Sofralar Sergisi'nde Buluşuyor

Türkiye’nin 100.Yılı’nda kültür, sanat, etkinlik ve kutlamaların kalbi İstanbul’da gerçekleşecek Sofralar Sergisi için geri sayım başladı…

Uluslararası davet ve düğün endüstrisinin efsane isimleri, dünyaca ünlü tasarımcılar ve sanatçılar, KM Events ve bluechip creative event organizasyonuyla, 31 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin 100.Yılı Sofralar Sergisi Sanat Ve Yaratıcılığı Kutlayalım etkinliğinde bir araya gelecek.

KM Events ve bluechip creative event organizasyonu ile gerçekleşecek Türkiye’nin 100. Yılı Sofralar Sergisi bu yıl da düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle dünyaca ünlü 9 davet tasarımcısını ağırlayacak. Tasarımcılar arasında; Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Santa Barbara’lı ünlü tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupanın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy Ödül Töreni’ni ve Teen Choice Awards’un kırmızı halı davetlerini ve Grammy Ödül Töreni’nin partisini tasarlayan Brian Worley, son olarak Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan isimleri yer alacak.

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmak amacıyla hayat bulan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim- 2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleşecek. Sergide, paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra Hilton İstanbul Bosphorus’un şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.

Dokuz tasarımcının hazırladığı Türkiye konseptli sofralar; sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller, fuaye alanında seçkin dinletiler ve performanslar ile 1-2 Kasım tarihlerinde 09:30 – 19:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dünya’nın çeşitli kültürlerinden gelen ünlü sofra tasarımcıları, sponsorlar, VIP davetlilerin ve Platinium bilet alanlar için 1 Kasım’da gerçekleşecek gala gecesinde The Peninsula İstanbul’un özel sunumları eşlik edecek. 2 Kasım kapanış partisinde; Sofra tasarımcıları ve VIP davetlilerin katılımlarıyla 1500 yıllık bir sarnıcın içinde yer alan Sarnıç Restorant’ın büyülü ortamında Bizans, Osmanlı ve günümüz mutfağının enfes tatlarını geceye özel dinleti ve performanslarla birlikte deneyimleyerek keyifli anlara şahit olunacak.

Etkinliğin biletleri www.tabledesignexhibition.com ve Biletino üzerinden satışa sunuluyor.