Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırdı

Gıda ve içecek devi Nestle, bazı bebek maması ve devam maması ürünlerini toksin içerebileceği şüphesiyle geri çağırdı.

Gıda ve içecek sektörünün önde gelen şirketlerinden Nestlé, bazı bebek maması ürünlerini toksin içerebileceği şüphesiyle geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

BBC’nin haberine göre, Nestlé, SMA markası altında satılan ve “anne sütüne yakın besin” sunmayı hedefleyen bebek maması ile devam maması ürünlerine ait belirli partilerin bebekler için güvenli olmayabileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan bilgilendirmede, söz konusu ürünlerin mide bulantısı ve kusmaya yol açabileceği belirtilen “cereulide” adlı toksik maddeyi içerebileceği ifade edildi. Nestlé, şu ana kadar ürünlerle ilgili herhangi bir sağlık şikâyeti bildirilmediğini ancak “ihtiyatlı davranmak” amacıyla geri çağırma kararı alındığını vurguladı.

Açıklamada, “Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim için mutlak önceliktir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere verdiğimiz rahatsızlık ve endişe için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin parti numaralarının, Nestlé’nin resmi internet sitesinde ve İngiltere Gıda Standartları Ajansı’na ait food.gov.uk adresinde yayımlandığı bildirildi.

Uzmanlara göre cereulide, bazı bakteri türleri tarafından üretilen ve gıda zehirlenmesine yol açabilen toksik bir madde olarak biliniyor.

