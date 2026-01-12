  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik!

Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik

Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik
Güncelleme:

Dünya'ya "Antik Uzaylılar" kavramını yerleştiren İsviçreli yazar Erich von Daniken, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İsviçreli Erich von Daniken’in ailesi yazarın 10 Ocak 2026’da İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Daniken, özellikle popüler kültürde ‘antik uzaylılar’ kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu.

90 yaşında hayatını kaybeden Erich von Daniken’in ölüm nedeni ‘yaşlılığa bağlı doğal nedenler’ olarak bildirildi.

Erich von Däniken kimdir ?

Erich von Däniken (14 Nisan 1935 – 10 Ocak 2026), antik dönemdeki insan kültürlerinin dünya dışı varlıklar tarafından şekillendirildiğini savunan "antik astronot" teorileriyle tanınan dünyaca ünlü İsviçreli yazardır.

Erich von Däniken'in en ünlü eseri 1968 yılında yayımlanan ve 32'den fazla dile çevrilerek milyonlarca satan "Tanrıların Arabaları" (Chariots of the Gods?) kitabıdır.

Erich von Däniken Mısır Piramitleri, Stonehenge, Piri Reis'in haritası ve Nazca Çizgileri gibi antik yapıların ve belgelerin, o dönemdeki insanların teknolojik kapasitesini aştığını; bunların aslında dünya dışı ziyaretçilerin yardımıyla veya rehberliğinde yapıldığını savunuyordu.

Dinlerin temelini, eski insanların gelişmiş uzaylı ırklarla karşılaşmasına verdikleri bir tepki olarak yorumlayan Erich von Däniken'e göre antik metinlerde geçen "tanrılar" aslında astronotlardır.

Erich von Däniken'in en ünlü eserleri

Tanrıların Arabaları (1968): Yazarın dünya çapında ün kazandığı, teorilerinin temelini atan en önemli eseridir.
Yıldızlara Dönüş (1969): İlk kitabın devamı niteliğindedir ve evrendeki diğer yaşam formlarına odaklanır.
Tanrıların Altını (1972): Güney Amerika'daki (özellikle Ekvador) gizemli tüneller ve altın kütüphane iddialarını ele alır.
Tanrıların Mucizeleri (1974): Dini olayları ve mucizeleri dünya dışı varlıkların müdahalesi olarak yorumlar.
Tanrıların Ayak İzleri (1982): Antik dünyadaki devasa yapıların izini sürmeye devam eder.
Tarih Yanılıyor: Geleneksel tarihin görmezden geldiği kanıtları sorgular.
Tanrıların Alacakaranlığı: Maya takvimi ve 2012 yılına dair kehanetleri incelediği eseridir.
Tanrıların Kanıtları: Görsel kanıtlar eşliğinde antik astronot teorisini destekleyen bir gezi niteliğindedir.
Tanrıların Savaşı: Antik metinlerde geçen gökyüzü savaşlarını ve gelişmiş silah teknolojilerini anlatır.
Tanrıların Yolculuğu: Antik Yunan mitolojisindeki tanrıları astronotlar perspektifinden inceler.

Serhan Işılay / Haber3com

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatları için çok konuşulacak iddia: ''Fiyatlar bir anda düşecek''
İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatları için çok konuşulacak iddia: ''Fiyatlar bir anda düşecek''
Sürpriz yatırımıyla dikkat çeken güzel oyuncunun kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Sürpriz yatırımıyla dikkat çeken güzel oyuncunun kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
Bankada parası olana kötü haber: Ocak ayı TL mevduat faizleri açıklandı; düşüş sürüyor!
Bankada parası olana kötü haber: Ocak ayı TL mevduat faizleri açıklandı; düşüş sürüyor!
Survivor Bayhan'n sırrını MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya açıkladı
Survivor Bayhan'n sırrını MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya açıkladı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Etiketler Erich von Däniken Erich von Däniken antik uzaylılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Tren minibüse çarptı; minibüsün sürücüsü ölümden sadece saniyelerle kurtuldu Tren minibüse çarptı; minibüsün sürücüsü ölümden sadece saniyelerle kurtuldu AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Trump bu sefer de kendisini Venezuela'nın fiili Devlet Başkan Vekili ilan etti Trump bu sefer de kendisini Venezuela'nın fiili Devlet Başkan Vekili ilan etti Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Can Yaman Türk basınını İtalyan basınına şikayet etti Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Can Yaman Türk basınını İtalyan basınına şikayet etti Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Gol düellosuna dönüşen gecede Barcelona, Real Madrid'i yıktı! Gol düellosuna dönüşen gecede Barcelona, Real Madrid'i yıktı!
''Ayakkabılarım çamurlu'' deyip, araca binmek istemedi... ''Ayakkabılarım çamurlu'' deyip, araca binmek istemedi... İstanbul'un peş peşe uyuşturuc baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! İstanbul'un peş peşe uyuşturuc baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi