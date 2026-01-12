Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik

Dünya'ya "Antik Uzaylılar" kavramını yerleştiren İsviçreli yazar Erich von Daniken, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İsviçreli Erich von Daniken’in ailesi yazarın 10 Ocak 2026’da İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Daniken, özellikle popüler kültürde ‘antik uzaylılar’ kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu.

90 yaşında hayatını kaybeden Erich von Daniken’in ölüm nedeni ‘yaşlılığa bağlı doğal nedenler’ olarak bildirildi.

Erich von Däniken kimdir ?

Erich von Däniken (14 Nisan 1935 – 10 Ocak 2026), antik dönemdeki insan kültürlerinin dünya dışı varlıklar tarafından şekillendirildiğini savunan "antik astronot" teorileriyle tanınan dünyaca ünlü İsviçreli yazardır.

Erich von Däniken'in en ünlü eseri 1968 yılında yayımlanan ve 32'den fazla dile çevrilerek milyonlarca satan "Tanrıların Arabaları" (Chariots of the Gods?) kitabıdır.

Erich von Däniken Mısır Piramitleri, Stonehenge, Piri Reis'in haritası ve Nazca Çizgileri gibi antik yapıların ve belgelerin, o dönemdeki insanların teknolojik kapasitesini aştığını; bunların aslında dünya dışı ziyaretçilerin yardımıyla veya rehberliğinde yapıldığını savunuyordu.

Dinlerin temelini, eski insanların gelişmiş uzaylı ırklarla karşılaşmasına verdikleri bir tepki olarak yorumlayan Erich von Däniken'e göre antik metinlerde geçen "tanrılar" aslında astronotlardır.

Erich von Däniken'in en ünlü eserleri

Tanrıların Arabaları (1968): Yazarın dünya çapında ün kazandığı, teorilerinin temelini atan en önemli eseridir.

Yıldızlara Dönüş (1969): İlk kitabın devamı niteliğindedir ve evrendeki diğer yaşam formlarına odaklanır.

Tanrıların Altını (1972): Güney Amerika'daki (özellikle Ekvador) gizemli tüneller ve altın kütüphane iddialarını ele alır.

Tanrıların Mucizeleri (1974): Dini olayları ve mucizeleri dünya dışı varlıkların müdahalesi olarak yorumlar.

Tanrıların Ayak İzleri (1982): Antik dünyadaki devasa yapıların izini sürmeye devam eder.

Tarih Yanılıyor: Geleneksel tarihin görmezden geldiği kanıtları sorgular.

Tanrıların Alacakaranlığı: Maya takvimi ve 2012 yılına dair kehanetleri incelediği eseridir.

Tanrıların Kanıtları: Görsel kanıtlar eşliğinde antik astronot teorisini destekleyen bir gezi niteliğindedir.

Tanrıların Savaşı: Antik metinlerde geçen gökyüzü savaşlarını ve gelişmiş silah teknolojilerini anlatır.

Tanrıların Yolculuğu: Antik Yunan mitolojisindeki tanrıları astronotlar perspektifinden inceler.

Serhan Işılay / Haber3com