Dünyanın en iyi üç dağcının cesetlerine ulaşıldı

Kanada'da Howse Zirvesi’ne tırmandıkları sırada kaybolan dünyanın en iyi 3 dağcısının cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. Hayatını kaybeden dağcılardan biri, 2003 yılında 'Everest'e Tırmanan En Genç Dağcı' ünvanını almıştı.

İki gün önce, dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından David Lama, Hansjorg Auer ve Jess Roskelly'nin, Rocky Dağları’nda bulunan Howse Peak'te tırmanışlarına devam ettikleri esnada çığ düştü.

Avusturyalı dağcılar Lama (28) ve Auer (35) ile ABD'li dağcı Roskelly (36)'dan uzun süre haber alınamayınca arama çalışmalarına başlandı ve üç arkadaşın ölme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Kanada'dan yapılan açıklamaya göre, üç dağcının cansız bedeni Rocky Dağları yakınlarında yer alan Banff Ulusal Parkı'nda bulundu.

Üç dağcı, oldukça zor bir yol olan Howse Geçidi'ne tırmanmayı hedefliyordu.

20 YAŞINDA EVEREST'E TIRMANMIŞTI

Jess Roskelly, ABD'nin en iyi dağcılarından John Roskelley'nin oğluydu. Baba ve oğul, 2003'te Everest Dağı'na tırmanmışlardı ve o sırada 20 yaşında olan Jess, Everest'e tırmanan en genç dağcı olmuştu.

Auer ve Lama'nın isimleri ise Avustralya'nın en iyi dağcıları arasında ilk sırada yer alıyordu.