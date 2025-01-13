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Dünyanın en kötü lezzetleri listesi açıklandı; Türkiye'den de bir yemek var

Dünyanın en kötü lezzetleri listesi açıklandı; Türkiye'den de bir yemek var
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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas tarafından açıklanan 2024 yılının en düşük puan alan yemekleri listesine Türkiye'den de bir yemek girdi.

Gastronomi platformu olan TasteAtlas, 2024 yılının en düşük puan alan yemeklerini açıkladı. Geçen yıl listeye karalahana çorbasıyla Türkiye’den bir tat girerken, bu yıl bir başka Türk yemeği "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yer aldı.

İşte TasteAtlas'ın açıkladığı o liste

1. Blodpalt / Finlandiya
2. Bocadillo de Sardinas / İspanya
3. Calskrove / İsveç
4. Angulas A La Cazuela / İspanya
5. Jellied Eels / İngiltere
6. Ramen Burger / Amerika
7. Chapalele / Şili
8. Faves A La Catalana / İspanya
9. Thorramatur / İzlanda
10. Kaeng Tai Pla / Tayland
67. Kapuska / Türkiye

Etiketler Kapuska tasteatlas en kötü yemekler en lezzetsiz yemekler
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