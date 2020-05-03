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  3. 03 Mayıs 2020 17:43

Dünyanın en zehirli akrebi Nazilli'de görüldü

Dünyanın en zehirli akreplerinden biri olan 'sarı akrep' Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir mağaranın önünde görüldü. Akrebi gören Tarım işçisi Cura, akrebi metal yardımıyla tutup görüntüleri cep telefonuna kaydetti.

Dünyanın en zehirli akrebi Nazilli'de görüldü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' görüldü.

Nazilli'de ısınan havalarla birlikte kırsal alanlarda akrepler görülmeye başladı. Kırsal Bağcılı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Cura, 5 asırlık olduğu düşünülen mağaranın önündeki akrebi fark etti. Cura, kayanın altına giren akrebi, bir metal yardımıyla çıkardı. Cura, vücudu sarımsı kahverengi iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi. Cura, daha çok Gaziantep, Kilis, Hayat, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa illerinde görülen 'sarı akrep' cinsi zehirli bir tür olan hayvanı tekrar doğal ortamına bıraktı.

Tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını belirtip, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayanları çok dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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