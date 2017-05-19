Dünyanın takip ettiği büyük göç başladı

Van-Ağrı karayolu Erciş Balık Bendi mevkisindeki Deli Çay'da üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar mevsimiyle Van Gölü çevresinde muhteşem bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 14 yıldır inci kefalinin korunması ve Van Gölü'nde balıkçılık yöntemleriyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akkuş, bu balığın üreme dönemi geldiğinde güvenlik güçleri ve diğer ilgili resmi kurumlarla iş birliği içinde çalışma yaptıklarını belirtti.

15 Nisan'dan itibaren dere ağızlarında toplanmaya başlayan balıkların artık hızla derelere girmeye, büyük çaylara göç etmeye başladığına dikkati çeken Akkuş, "Lütfen balığımıza sahip çıkalım. Üreme döneminde derelere giren balığı avlayanları güvenlik güçlerine bildirelim. Çünkü balık bizim balığımız. Onu yaşatabilirsek, koruyabilirsek, bizden sonraki nesillere aktarırız ve bizden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakırız." dedi.