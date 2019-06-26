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  3. 26 Haziran 2019 19:18

Dünyayı şoke eden yangında flaş gelişme !

Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili Paris Savcılığı açıklama yaptı. Açıklamada yangının tam sebebinin ne olduğunun belirlenmediğini belirtti.

Dünyayı şoke eden yangında flaş gelişme !
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde  nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki elektrik sistemindeki bir arızadan  veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, iki aydan fazla süredir devam  eden soruşturma kapsamında, tarihi yapıda çıkan yangının sebebini tam olarak  belirleyecek bir kanıta ulaşılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir  arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği ifade edilirken,  soruşturmanın daha detaylı devam edeceği kaydedildi.

856 yıllık tarih yandı

Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre  yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yangına  müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi  ile ana bina kurtarılmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde  durduklarını ve kundaklamanın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada da "yapının yangınla istemsiz şekilde  yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden  inşası için uluslararası mimari yarışması düzenleneceğini belirtmişti.

AA

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