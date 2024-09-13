Dur ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti
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Gebze'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 'Dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem U., plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymadı.
KAÇAN GENCE POLİS TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI
Motosikletiyle kaçmaya çalışan Kerem U.'ya, polis tarafından ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği U. motosikletinden kanlar içinde düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan U., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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