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  3. 21 Ekim 2019 23:18

Duraklara ''nefret söylemi'' içeren afişler asıldı !

Konya'da belediyeye ait panolara Maide 51 suresinden "Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" ifadesinin yer aldığı ilanlar asıldı.

Duraklara ''nefret söylemi'' içeren afişler asıldı !
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Konya'da belediyeye ait otobüs duraklarında bulunan bilboardlara Maide 51 suresinden, 'Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin' ifadesinin yer aldığı ilanlar asıldı.

Surede geçen ve bilboard için bastırılan ilanda “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, O’da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.” ifadeleri yer alıyor.

Saadet Partisi’nin gençlik kolları Anadolu Gençlik Derneği ve yine partiye yakınlığıyla bilinen Milli Gençlik Vakfı imzası taşıyan afişler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle:

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afiş , yahudi , durak , hristiyan
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