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Durduk yere köpeği tekmeledi

Durduk yere köpeği tekmeledi

İstanbul Silivri'de köpeğe tekme atan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, tekme atan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüler Silivri Yeni Mahalle'de kaydedildi. Yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti. Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yayıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, suç duyurusunda bulundu. Polis, tekmeyi atan kişinin Abdullah Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.  

DHA

Etiketler silivri hayvana şiddet
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