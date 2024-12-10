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Durdurulan araçtan külçe külçe altın çıktı

Durdurulan araçtan külçe külçe altın çıktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir araçta 18 kilogram külçe altın ele geçirildi. 54 milyon TL değerindeki külçe altınların ayakkabıların içerisine gizlendiği belirtildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alınması üzerine harekete geçti. Duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, şüpheli aracı tespit etmiş olup, araç ve araç içerisinde bulunan iki şahsın yapılan üst aramalarında, ayakkabılarının içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 54 milyon TL olan 18 adet 24 ayar 1 kilogram olmak üzere 18 kilogram külçe altın ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

İHA

Etiketler hakkari Yüksekova külçe altın
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