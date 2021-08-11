Durum endişe verici: Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 vaka tespit edildi, 128 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 vaka tespit edildi.



Koronavirüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetti.



İyileşenlerin ve karantinası tamamlananların sayısı ise 16 bin 363 oldu.

İŞTE 11 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU:





BAKAN KOCA: BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." dedi.