Durum endişe verici: Son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre vaka sayısı 10 binlere dayandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 214 bin 196'ya yükseldi.

20 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI GÖRÜLDÜ

Türkiye'de bugün açıklanan tabloyla birlikte 20 Mayıs vaka sayısı da geçilmiş oldu. 20 Mayıs 2021 açıklanan son 24 saatlik vaka tablosunda 9 bin 385 yeni vaka tespit edilirken, 207 de vefat kayıtlara geçti.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.08'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.86 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 635 BİN 725 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 155 bin 309 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 635 bin 725 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 696 bin 807 kişiye aşı yapıldı.

"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bugün açıklanan vaka sayılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.