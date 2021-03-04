Durum hala çok kritik! İşte son 24 saatin korona tablosu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre Türkiye'de son 24 saatte 68 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 220 oldu, 7 bin 873 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
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