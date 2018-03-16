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  3. 16 Mart 2018 18:14

Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay

İran'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği TC-TRB kuyruk tescilli jetin "Çukur" dizisinde yer aldığı ortaya çıktı.

Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay
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İran’da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli jetin, 'Çukur' adlı dizinin ilk bölümünde bir sahnede yer aldığı ortaya çıktı.

Airporthaber'in haberine göre, Başaran Holding’e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarika’dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçak, 'Çukur' adlı dizinin ekim ayında yayınlanan ilk bölümünde bir sahnede yer aldı.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris’e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.

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