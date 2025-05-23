  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Düşmüşken almayan pişman oldu: Altın yeniden uçuşa geçti!

Düşmüşken almayan pişman oldu: Altın yeniden uçuşa geçti

Düşmüşken almayan pişman oldu: Altın yeniden uçuşa geçti
Güncelleme:

Haftanın son işlem gününde piyasalarda başdöndüren bir hareketlilik var. Dolar ilk kez 39 TL'yi aşarken altın fiyatları da yeniden yükselişte. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum'da son durum...

Piyasalarda haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları ve Bitcoin bir anda yükselişe geçti.

Hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Mayıs ayındaki düşüş eğilimine son verdi ve geçtiğimiz haftaki son 6 ayın en kötü performansının ardından bu haftayı kazançla kapatmaya yöneldi.

Buna göre haftanın son işlem gününde ons altın yüzde 0,76 artışla 3 bin 320 dolardan, gram altın ise yüzde 1,01 artışla 4 bin 165 liradan fiyatlandı. Altının performansı haftalık bazda incelendiğinde ise yüzde 4’e yaklaşan kazanç elde edildiği görüldü.

ABD’nin bütçe açığına yönelik kaygılar, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla düzenli altın alımı yapmaları ve Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 23 Mayıs Cuma günü 14:00 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 39,02 TL
Euro: 44,29 TL

Ons altın: 3.331 Dolar

Gram altın: 4.175 TL
Çeyrek altın: 6.862 TL
Cumhuriyet altını: 28.259 TL

Gümüş: 41,63 TL

Bitcoin: 110.960 Dolar
Ethereum: 2.663 Dolar

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı cumhuriyet altını altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı güncel altın fiyatları gümüş gümüş fiyatı kripto para bitcoin Ethereum bitcoin fiyatı BTC fiyatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den Erdoğan'ın adaylık çıkışı sonrası sürpriz açıklama AK Parti'den Erdoğan'ın adaylık çıkışı sonrası sürpriz açıklama İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız ölü olarak bulunmuştu... Şüpheli sevgili suç makinesi çıktı! İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız ölü olarak bulunmuştu... Şüpheli sevgili suç makinesi çıktı! Atatürk portresiyle yapılan sosyal deneyde vatandaşların tepkisi büyük alkış aldı Atatürk portresiyle yapılan sosyal deneyde vatandaşların tepkisi büyük alkış aldı İstanbul'da dahil 36 ilde büyük operasyon: Görevdeki onlarca asker gözaltında! İstanbul'da dahil 36 ilde büyük operasyon: Görevdeki onlarca asker gözaltında! Türkiye'nin tatil cennetinde sahilde korkunç ölüm Türkiye'nin tatil cennetinde sahilde korkunç ölüm Yargıtay'dan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri için herşeyi değiştirecek karar! Yargıtay'dan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri için herşeyi değiştirecek karar! Eski bakanın oğlu hayatını kaybetti Eski bakanın oğlu hayatını kaybetti ORC'den 44 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 44 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci kursağında kaldı Galatasaraylıların şampiyonluk sevinci kursağında kaldı Ağabey ve kardeşin miras anlaşmazlığında akılalmaz olay! Ağabey ve kardeşin miras anlaşmazlığında akılalmaz olay!
Üç muhtemel adaylı son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı... Üç muhtemel adaylı son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı... Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor! Hafta sonunun tadını çıkarın... Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor! Hafta sonunun tadını çıkarın... 4 kez müebbet cezası bozulan ''Sur bombacısı'' teröristten Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür! 4 kez müebbet cezası bozulan ''Sur bombacısı'' teröristten Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür! Süper Lig maçı için şike iddiasıyla savcılığa suç duyurusu! Süper Lig maçı için şike iddiasıyla savcılığa suç duyurusu! ''İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası sonrası hastaneden açıklama ''İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı'' iddiası sonrası hastaneden açıklama SGK harekete geçti: Bunu yapan herkesin maaşı iptal edilip, ödemeler faiziyle geri alınacak! SGK harekete geçti: Bunu yapan herkesin maaşı iptal edilip, ödemeler faiziyle geri alınacak! Eski Yeşilçam oyuncusu evinde bir kız öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü Eski Yeşilçam oyuncusu evinde bir kız öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldü Adile Naşit'in ardından Kemal Sunal'ı da canlandıracak oyuncu belli oldu Adile Naşit'in ardından Kemal Sunal'ı da canlandıracak oyuncu belli oldu Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar verildi Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Karar verildi Altında lüks araç, elinde beyzbol sopası... Trafik teröristi kamerada! Altında lüks araç, elinde beyzbol sopası... Trafik teröristi kamerada!