Düşmüşken almayan pişman oldu: Altın yeniden uçuşa geçti

Haftanın son işlem gününde piyasalarda başdöndüren bir hareketlilik var. Dolar ilk kez 39 TL'yi aşarken altın fiyatları da yeniden yükselişte. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum'da son durum...

Piyasalarda haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları ve Bitcoin bir anda yükselişe geçti.

Hem küçük, hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın Mayıs ayındaki düşüş eğilimine son verdi ve geçtiğimiz haftaki son 6 ayın en kötü performansının ardından bu haftayı kazançla kapatmaya yöneldi.

Buna göre haftanın son işlem gününde ons altın yüzde 0,76 artışla 3 bin 320 dolardan, gram altın ise yüzde 1,01 artışla 4 bin 165 liradan fiyatlandı. Altının performansı haftalık bazda incelendiğinde ise yüzde 4’e yaklaşan kazanç elde edildiği görüldü.

ABD’nin bütçe açığına yönelik kaygılar, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla düzenli altın alımı yapmaları ve Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 23 Mayıs Cuma günü 14:00 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 39,02 TL

Euro: 44,29 TL



Ons altın: 3.331 Dolar

Gram altın: 4.175 TL

Çeyrek altın: 6.862 TL

Cumhuriyet altını: 28.259 TL

Gümüş: 41,63 TL

Bitcoin: 110.960 Dolar

Ethereum: 2.663 Dolar