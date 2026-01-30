Düşük faizli kredi yalanıyla milyonluk vurgun!

İstanbul'da düşük faizli kredi çektirme vaadiyle 6 kişiden 1.8 milyon TL para ile 113 gram altın alarak dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

Üsküdar ve Kadıköy'de, polis ekiplerine başvuran mağdurlar düşük faizli kredi çekme vaadiyle dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiden toplamda 1 milyon 820 bin lira para ile 113 gram altının dolandırıcılık yöntemiyle çalındığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüpheliler M.A.(20), Ş.C.(23), C.K.(49), ve M.K.(27) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler M.A.(20), Ş.C.(23), C.K.(49), ve M.K.(27) kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan M.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

DHA