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  3. 01 Mart 2020 12:04

Düşürülen Esad rejimi uçağından ilk görüntüler geldi

Askerlerimize yapılan saldırı sonrası İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldüğü bildirildi. Savaş uçağının saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

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İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü.
 
İdlib'de, rejimin hain saldırısının ardından bölgede başlayan hareketlilik sürerken, az önce gelen habere göre Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü.

Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib’in doğusundaki Serakib kasabasında Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

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