Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 80 yaralı var

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçiren bir kişi ve ayağı takılıp düşen bir vatandaş hayatını kaybetti. AFAD'dan yapılan açıklamada, yaralı sayısının 80 olduğu belirtildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:08'de gerçekleşen depremin derinliği 8.61 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Düzce başta olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Zonguldak, Yalova, Çankırı, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Düzce Çay Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Sevim Ç.’in de panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DEPREMDE AYAĞI TAKILIP DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem sırasında Çilimli’ye bağlı Pırpır köyünde oturan Hikmet Ç. (48), panik içinde evinden çıkmaya çalışırken ayağı takılarak düştü. Başını beton merdiven korkuluklarına çarpan Ç., sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Çilimli Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hikmet Ç. ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALI SAYISI 80'E YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, " En büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı meydana gelmiştir. Depremde yaralananların sayısı 80 olmuştur. 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir. 2234 personel ve 444 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir.