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  3. 17 Kasım 2020 11:29

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını belirterek "Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı
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Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler, yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.

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