Düzce yine beşik gibi sallandı!

Düzce'de sabah saatlerinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha meydana geldi.

23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçı depremler devam ediyor. Bu sabah saat 06.57'de Düzce merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul, Sakarya ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, depremin 9,52 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sallantıyı hissettiğini yazdı.

Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.