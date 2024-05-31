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Düzce'de dev operasyon: 2.5 milyonluk araçlar ele geçirildi

Düzce'de dev operasyon: 2.5 milyonluk araçlar ele geçirildi
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Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan "change" araçlara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların araç alım-satım işlemleri sırasında mağduriyet yaşamamaları için gümrük kaçağı, ağır hasarlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçların satışına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce’de Asayiş Şube Müdürlüğünce change araç operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik araştırma ve planlı operasyonlar sonucunda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 aracın change olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara da işlem yapıldı.

 El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilerek sergilenirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti.

Etiketler düzce araç operasyon
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