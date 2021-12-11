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Düzce'de korkunç olay: 6. kattan düştü

Düzce'de korkunç olay: 6. kattan düştü

Düzce'de üniversite öğrencisi oğlunu ziyarete giden kadın, 6. kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Düzce'ye tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma K.’nun (55), 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma K., il dışından ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

 TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan K., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan K.'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

KORKULUKLARA ÇARPTI
Bu arada, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, K.’nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü, 2 kişinin korku ile iş yerine girdikleri görüldü.

Etiketler düzce altıncı kat ölüm
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